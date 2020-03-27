Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью, сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВОЗ.
“Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. На первые 100 тыс. случаев ушло 67 дней. На вторые 100 тыс. ушло 11 дней. На третьи 100 тыс. ушло всего 4 дня. Четвертые 100 тыс. заняли всего 2 дня. Без агрессивных предупреждающих действий во всех странах миллионы могут умереть”, — заявил он.
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Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.