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США випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. США випередили інші країни по числу зафіксованих випадків зараження новим коронавірусом. Такі оцінки привели в четвер Університет Джонса Хопкінса і газета The New York Times, передає УНН.

За інформацією університету, який проводить підрахунки на основі даних федеральних і місцевих влад, в США виявили 82 404 випадки інфікування, померли 1178 осіб. На другому місці Китай, де зареєстрували 81 782 випадки і 3291 летальний результат, на третьому - Італія (80 589 випадків зараження, 8251 летальний результат).

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Згідно з наведеними університетом даними, в США найбільше випадків зараження зафіксували в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерсі (6876) і Каліфорнія (3802).

The New York Times констатувала, що ситуацію в США посилила "серія помилок і втрачених можливостей", що стосуються заходів по боротьбі з поширенням вірусу в країні. Вчені попереджали, що США в якийсь момент стануть країною, яка буде  найбільшою мірою зачеплена пандемією, нагадує видання, відзначаючи, що "цей момент настав у четвер".

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Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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