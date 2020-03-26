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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80211 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 95489 просмотра

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Актуальное
США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19

США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20703 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. Такие оценки привели в четверг Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times, передает УНН.

По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США обнаружили 82,404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случаев и 3291 летальный исход, на третьем — Италия (80,589 случаев заражения, 8251 летальный исход).

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Согласно приведенным университетом данным, в США наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

The New York Times констатировала, что ситуация в США усилила “серию ошибок и упущенных возможностей”, касающиеся мер по борьбе с распространением вируса в стране. Ученые предупреждали, что США рано или поздно станут страной, которая больше всего пострадает от пандемии, напоминает издание, отмечая, что “этот момент наступил в четверг”.

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Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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