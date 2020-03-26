США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. Такие оценки привели в четверг Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times, передает УНН.
По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США обнаружили 82,404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случаев и 3291 летальный исход, на третьем — Италия (80,589 случаев заражения, 8251 летальный исход).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США обнаружили нарушения протоколов безопасности в местах карантина из-за коронавируса
Согласно приведенным университетом данным, в США наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).
The New York Times констатировала, что ситуация в США усилила “серию ошибок и упущенных возможностей”, касающиеся мер по борьбе с распространением вируса в стране. Ученые предупреждали, что США рано или поздно станут страной, которая больше всего пострадает от пандемии, напоминает издание, отмечая, что “этот момент наступил в четверг”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The Atlantic: из-за ошибочного подхода к подсчету количество случаев коронавируса в США заниженная
Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.