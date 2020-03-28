На коронавірусну інфекцію у світі захворіло майже 600 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Станом на 5:50 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 27 360 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 9,134 особи. Іспанія посіла друге місце, перегнавши КНР за кількістю померлих — 5 138 осіб. У Китаї за весь час епідемії загинуло 3177 людей.
Всього у світі 597,072 інфікованих. У свою чергу, одужало 131,698 людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп підписав пакет економічної допомоги на понад 2 трлн доларів
В ніч на п’ятницю США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтвердженних випадків інфікування коронавірусом, а під вечір суботи вже перетнули межу у 100 тис. інфікованих — наразі в Сполучених Штатах 104,463 підтвердженних випадки захворювання на COVID-19. Друге місце займає Італія (86,498), яка обігнала в ніч на суботу Китай (81,933). Далі йдуть Іспанія (65,719), Німеччина (50,871) Франція (33,414) та Іран (32,332).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія коронавірусу: британський прем’єр Джонсон інфікувався COVID-19
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.