На коронавирусную инфекции в мире заболело почти 600 тыс. человек

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 9,134 человека. Испания заняла второе место, обогнав КНР по количеству умерших — 5138 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3177 человека.

Всего в мире 597,072 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 131,698 человек.

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В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвердившихся случаев инфицирования коронавирусом, а под вечер субботы это количество уже пересекло границу в 100 тыс. инфицированных — пока в Соединенных Штатах 104,463 подтверждения случая заболевания COVID-19. Второе место занимает Италия (86,498), которая обогнала в ночь на субботу Китай (81,933). Далее следуют Испания (65,719), Германия (50,871) Франция (33,414) и Иран (32,332).

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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.