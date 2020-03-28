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Кількість заражених коронавірусом в США перевищило 100 тис. осіб

Кількість заражених коронавірусом в США перевищило 100 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в США перевищило 100 тис. осіб. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.

Сполучені Штати стали першою країною, де кількість підтверджених випадків захворювання подолало цю позначку.

Найбільше від наслідків поширення інфекції постраждали штати Нью-Йорк (понад 37 тис.), Нью-Джерсі (6,8 тис.) і Каліфорнія (3,8 тис.).

Від ускладнень, викликаних захворюванням, в країні померли понад 1,5 тис. осіб. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Нью-Йорку (366). Кількість тих, хто одужав складає 862 людини.

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Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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