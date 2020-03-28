Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.
Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).
От осложнений, вызванных заболеванием, в стране погибли более 1,5 тыс. человек. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Нью-Йорке (366). Количество тех, кто выздоровел составляет 862 человека.
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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.