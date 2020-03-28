Трамп підписав пакет економічної допомоги на понад 2 трлн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав законопроект щодо пакету економічної допомоги у розмірі 2,2 трильйона доларів, що є найбільшим подібним пакетом заходів допомоги економіці в історії США. Закон отримав назву CARES Act, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Під час церемонії підписання президент США подякував демократам та республіканцям "за те, що вони об'єднались та поставили інтереси Америки вище за власні". При цьому на церемонію, за повідомленнями ЗМІ, не було запрошено жодного представника Демократичної партії.
Підписаний пакет екстрених заходів передбачає масштабну фінансову допомогу робітникам, безробітним, підприємствам і лікарням. Всі громадяни з річним доходом нижче 75 тисяч доларів отримають чек на 1200 доларів. Розміри і тривалість платежів по безробіттю будуть збільшені.
Для великих компаній створюється фонд порятунку на суму в 500 млрд доларів. Більш 350 млрд виділяється малим і середнім підприємствам. Багатомільярдну допомогу отримають також лікарні та інші установи системи охорони здоров'я.
Незважаючи на це, Трамп домагається якнайшвидшого пом'якшення обмежувальних заходів, введених на тлі пандемії. В якості можливої дати він назвав католицький Великдень. Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що глибока економічна криза через простоювання економіки може мати більш катастрофічні наслідки, ніж епідемія коронавірусу.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.