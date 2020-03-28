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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81327 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97336 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Трамп подписал пакет экономической помощи на более чем 2 трлн долларов

Трамп подписал пакет экономической помощи на более чем 2 трлн долларов

Киев  •  УНН

 • 22172 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект по пакету экономической помощи в размере 2,2 триллиона долларов, что является крупнейшим подобным пакетом мер помощи экономике в истории США. Закон получил название CARES Act, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Во время церемонии подписания президент США поблагодарил демократов и республиканцов “за то, что они объединились и поставили интересы Америки выше собственных”. При этом на церемонию, по сообщениям СМИ, не был приглашен ни один представитель Демократической партии.

Подписанный пакет экстренных мер предусматривает масштабную финансовую помощь рабочим, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тыс. долларов получат чек на 1200 долларов. Размеры и продолжительность платежей по безработице будут увеличены.

Для крупных компаний создается фонд спасения на сумму в 500 млрд долларов. Более 350 млрд выделяется малым и средним предприятиям. Многомиллиардную помощь получат также больницы и другие учреждения системы здравоохранения.

Несмотря на это, Трамп добивается скорейшего смягчения ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. В качестве возможной даты он назвал католическую Пасху. Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что глубокий экономический кризис из-за простоя экономики может иметь более катастрофические последствия, чем эпидемия коронавируса.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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