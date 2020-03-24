Трамп: Від заходів проти COVID-19 може померти більше, ніж від самої хвороби

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп припускає, що від обмежувальних заходів, запроваджених у країні через епідемію коронавірусу, може померти більше людей, ніж від самої коронавірусної інфекції COVID-19. Про це він заявив 24 березня в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.