Трамп: от мер против COVID-19 может умереть больше, чем от самой болезни

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп предполагает, что от ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса, может умереть больше людей, чем от самого коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил 24 марта в эфире телеканала Fox News, передает УНН.