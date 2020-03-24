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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81537 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 97592 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 101124 просмотра

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Трамп: от мер против COVID-19 может умереть больше, чем от самой болезни

Трамп: от мер против COVID-19 может умереть больше, чем от самой болезни

Киев  •  УНН

 • 24800 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп предполагает, что от ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса, может умереть больше людей, чем от самого коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил 24 марта в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

“Вы потеряете больше людей, если введете страну в масштабную рецессию или депрессию. Вы потеряете людей. У вас будут тысячи самоубийств”, — цитирует Трампа DW.

Трамп отметил, что в результате гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса. “Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не „выключали“ поэтому страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины”, — отметил он.

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По мнению американского президента, безработица, вызванная кризисом с коронавирусом, будет более опасной для страны, чем сама болезнь. “Мы не можем потерять Boeing, мы не можем потерять такие компании. Если мы потеряем эти компании, мы будем говорить о сотнях тысяч рабочих мест, миллионы рабочих мест”, — отметил Трамп.

Он также отметил, что рассчитывает на отмену ограничительных мер в США к Пасхе, которую католики будут праздновать 12 апреля. “Это лечение хуже проблемы. Опять же, люди, много людей, на мой взгляд, умрут, если мы позволим это продолжать. Мы должны вернуться к работе. Наши люди хотят вернуться на работу”, — отметил президент США.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 24 апреля в США инфицировалось более 50 тыс. человек. От болезни умерло 667 человек.

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