В США на COVID-19 захворіло ще понад 50 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Сполучених Штатах Америки зафіксовано понад 50 тис. нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“У Сполучених Штатах є щонайменше 50 076 випадків нового коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що від хвороби загинуло щонайменше 646 людей. За день померло 100 людей.
Вказано, що випадки COVID-19 зафіксовані в усіх 50 штатах, а також в окрузі Колумбія та репатрійованих територіях.
Нагадаємо, вчора УНН повідомляв, що штати Огайо та Луїзіана приєдналися до інших штатів, котрі запровадили суворі обмеження задля сповільнення поширення коронавірусу.
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