В США на COVID-19 заболело еще более 50 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано более 50 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“В Соединенных Штатах есть по меньшей мере 50 076 случаев нового коронавируса”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что от болезни погибли по меньшей мере 646 человек. За день умерло 100 человек.
Указано, что случаи COVID-19 зафиксированы во всех 50 штатах, а также в округе Колумбия и репатриированных территориях.
Напомним, вчера сообщал УНН, что штаты Огайо и Луизиана присоединились к другим штатов, которые ввели строгие ограничения для замедления распространения коронавируса.
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