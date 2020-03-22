COVID-19 у США: 400 померлих, жителям семи штатів наказали сидіти вдома

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Штати Огайо та Луїзіана приєдналися до інших штатів, котрі запровадили суворі обмеження задля сповільнення поширення коронавірусу. Тим часом кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 30 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Reuters.

У Сполучених Штатах Америки ще два штати - Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону населенню залишати свої будинки без нагальної потреби з метою сповільнити поширення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Влада обох штатів повідомила про запровадження обмежень у неділю, 22 березня.

Таким чином обидва ці штати приєдналися до штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, Іллінойс, Коннектикут і Нью-Джерсі, котрі ще раніше вдалися до аналогічних заходів. У цих семи штатах проживає загалом понад 100 мільйонів людей. Тож тепер фактично кожен третій американець має не виходити з дому без нагальної потреби.

Водночас упродовж останньої доби в США значно зросла підтверджена кількість інфікованих коронавірусом. За даними Університету Джона Гопкінса, на вечір 22 березня в Сполучених Штатах налічувалося понад 32 тисячі заражених коронавірусом. Летальних випадків унаслідок COVID-19 так само побільшало - тепер їх 400, підрахували експерти університету. Майже половина випадків у США - понад 15,7 тисячі - припадає на штат Нью-Йорк.

Нагадаємо, через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів.

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