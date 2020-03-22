COVID-19 в США 400 умерших, жителям семи штатов приказали сидеть дома
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Штаты Огайо и Луизиана присоединились к другим штатов, ввели строгие ограничения для замедления распространения коронавируса. Между тем количество инфицированных COVID-19 в США превысило 30 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.
В Соединенных Штатах Америки еще два штата - Огайо и Луизиана - объявили о запрете населению покидать свои дома без необходимости с целью замедлить распространение пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Власти обеих штатов сообщила о введении ограничений в воскресенье, 22 марта.
Таким образом оба эти штаты присоединились к штатов Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут и Нью-Джерси, которые еще раньше прибегли к аналогичным мерам. В этих семи штатах проживает в общей сложности более 100 000 000 человек. И теперь практически каждый третий американец имеет не выходить из дома без крайней необходимости.
В то же время в течение последних суток в США значительно возросло подтвержденное число инфицированных коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, на вечер 22 марта в Соединенных Штатах насчитывалось более 32 000 зараженных коронавируса. Летальных случаев вследствие COVID-19 так же увеличилось - теперь их 400, подсчитали эксперты университета. Почти половина случаев в США - более 15,7 тысячи - приходится на штат Нью-Йорк.
Напомним, из-за коронавируса правительство США раздаст семьям по три тысячи долларов.