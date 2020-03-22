Из-за коронавируса правительство США раздаст семьям по три тысячи долларов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98903 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102986 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105058 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104107 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112609 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100647 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105168 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106625 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Из-за коронавируса правительство США раздаст семьям по три тысячи долларов

Из-за коронавируса правительство США раздаст семьям по три тысячи долларов

Киев  •  УНН

 • 21219 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал американским семьям единовременные выплаты объемом три тысячи долларов в в связи с эпидемией коронавируса. Об этом Мнучин сказал в интервью телепрограмме Fox News, сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

По словам руководителя американского Минфина, администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры стимуляции экономики. На данный момент американские законодатели завершают работу над этим законопроектом. Его принятие ожидается уже 23 марта.

Принятие и вступление в силу этого пакета мер позволит Федеральной резервной системе (ФРС) использовать до четырех триллионов долларов ликвидных средств для поддержки экономики страны, пояснил Мнучин. Американские чиновники надеются, что объявлении меры поддержки регулятора помогут бизнесу страны продержаться следующие три-четыре месяца.

Напомним, США вышли на третье место в мире по количеству зараженных коронавируса.

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