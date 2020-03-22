США вийшли на третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. США вийшли на третє місце за кількістю заражених після Китаю та Італії. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в США досягла 26747 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані університету Джона Хопкінса.
Найбільше інфікованих в Нью-Йорку - 12315 осіб. На другому місці штат Вашингтон -1793 випадки COVID-19. На третьому місці Каліфорнія - 1407 хворих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (53578), США (26747), Іспанія (25496), Німеччина (22364) та Іран (20610).
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі 22 березня перевищила 307 тисяч осіб.
У США зростає попит на вогнепальну зброю через коронавірус.