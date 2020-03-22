У США зростає попит на вогнепальну зброю через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У декількох американських штатах зафіксували значне зростання продажів вогнепальної зброї на тлі поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал ABC.
Загальнонаціональна статистика з продажу зброї, яку збирає ФБР, буде доступна в квітні, але вже зараз поліція ряду штатів зафіксувала зростання перевірок біографії, які необхідні в разі придбання вогнепальної зброї.
Так, згідно з підрахунками поліції Пенсильванії, тільки за один день 17 березня в цьому штаті перевірки біографії пройшли 4,3 тис. Чоловік, а в цей же день минулого року такі перевірки знадобилися тільки 1,3 тис. американцям.
Поліція в штаті Колорадо, в свою чергу, повідомляє про зростання перевірок в два рази за тиждень з 16 березня. Якщо протягом цього періоду в 2019 році поліцейські провели 7 тис. перевірок, в цьому році їх число досягло 14 тис. Крім того, в Вірджинії в березні вже було проведено понад 35, тис. перевірок, хоча за весь місяць минулого року їх число не перевищувало 10 тис.
Крім того, в лютому онлайн-ритейлер зброї Ammo.com повідомив про зростання виручки на 309% в порівнянні з цим же місяцем в 2019 році.
Представники магазину відзначили, що таке збільшення обсягу продажів є безпрецедентним.
Нагадаємо, за інформацією університету Джонса Хопкінса, в США 21 березня було зафіксовано понад 25,4 тисячі випадків зараження новим коронавірусом. Померли 307 людей.