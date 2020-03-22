У віце-президента США і його дружини не виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс і його дружина Карен здали тести на коронавірус, які показали негативний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter прес-секретаря Пенса Кеті Міллер.
"Рада повідомити, що тест на COVID-19 дав негативний результат для віце-президента і другої леді", - написала вона.
Раніше віце-президент Пенс повідомив, що "немає жодних підстав вважати", що він міг заразитися. Пенс констатував, що пройде тест в цілях обережності, враховуючи важливість його поста, а також той факт, що він координує в США зусилля по боротьбі з розповсюдженням вірусу.
За інформацією університету Джонса Хопкінса, в США 21 березня було зафіксовано понад 25,4 тисячі випадків зараження новим коронавірусом. Померли 307 людей.
Нагадаємо, у співробітника адміністрації віце-президента США виявили коронавірус.