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У віце-президента США і його дружини не виявили коронавірус

У віце-президента США і його дружини не виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс і його дружина Карен здали тести на коронавірус, які показали негативний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter прес-секретаря Пенса Кеті Міллер.

"Рада повідомити, що тест на COVID-19 дав негативний результат для віце-президента і другої леді", - написала вона.

Раніше віце-президент Пенс повідомив, що "немає жодних підстав вважати", що він міг заразитися. Пенс констатував, що пройде тест в цілях обережності, враховуючи важливість його поста, а також той факт, що він координує в США зусилля по боротьбі з розповсюдженням вірусу.

За інформацією університету Джонса Хопкінса, в США 21 березня було зафіксовано понад 25,4 тисячі випадків зараження новим коронавірусом. Померли 307 людей.

Нагадаємо, у співробітника адміністрації віце-президента США виявили коронавірус.

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