У вице-президента США и его жены не обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен сдали тесты на коронавирус, которые показали негативный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.
"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
Ранее вице-президент Пенс сообщил, что "нет никаких оснований полагать", что он мог заразиться. Пенс констатировал, что пройдет тест в целях предосторожности, учитывая важность его поста, а также тот факт, что он координирует в США усилия по борьбе с распространением вируса.
По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США 21 марта зафиксировали более 25,4 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 307 человек.
Напомним, у сотрудника администрации вице-президента США обнаружили коронавирус.