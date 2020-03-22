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В США растет спрос на огнестрельное оружие из-за коронавируса

В США растет спрос на огнестрельное оружие из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18748 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В нескольких американских штатах зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.

Общенациональная статистика по продаже оружия, которую собирает ФБР, будет доступна в апреле, но уже сейчас полиция ряда штатов зафиксировала рост проверок биографии, которые необходимы в случае приобретения огнестрельного оружия.

Так, согласно подсчетам полиции Пенсильвании, только за один день 17 марта в этом штате проверки биографии прошли 4,3 тыс. человек, а в этот же день прошлого года такие проверки понадобились только 1,3 тыс. американцам.

Полиция в штате Колорадо, в свою очередь, сообщает о росте проверок в два раза за неделю с 16 марта. Если в течение этого периода в 2019 году полицейские провели 7 тыс. проверок, в этом году их число достигло 14 тыс. Кроме того, в Вирджинии в марте уже было проведено более 35, тыс. проверок, хотя за весь месяц прошлого года их число не превышало 10 тыс.

Кроме того, в феврале онлайн-ретейлер оружия Ammo.com сообщил о росте выручки на 309% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году.

Представители магазина отметили, что такое увеличение объема продаж является беспрецедентным.

Напомним, по информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США 21 марта зафиксировали более 25,4 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 307 человек.

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