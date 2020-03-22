Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 307 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на 5:50 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 13048 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 307277 інфікованих. У свою чергу, одужали 92372 людини.
У Китаї уже три дні не фіксуються нові випадки хвороби.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (53578), США виходить на третє місце включно з Китаєм (26747), Іспанія (25496), Німеччина (22364) та Іран (20610).
Нагадаємо, в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.