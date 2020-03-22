Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 307 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 13048 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире 307277 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 92372 человек.
В Китае уже три дня не фиксируются новые случаи болезни.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (53578), США выходит на третье место, включая Китай (26747), Испания (25496), Германия (22364) и Иран (20610).
Напомним, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.