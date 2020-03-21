В Украине подтверждено 47 случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105437 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110115 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118760 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102078 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106232 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106807 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине подтверждено 47 случаев COVID-19

В Украине подтверждено 47 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 92369 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на 21:00 21 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и Киев (2). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:

Черновицкая 15
Днепропетровская 2;
Житомирская 1;
Львовская 1;
Киевская обл. 2;
Тернопольская 1;
Киев 7, из которых 6 за эти сутки.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

В Центре сообщили, что лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Напомним, в Киеве зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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