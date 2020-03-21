В Украине подтверждено 47 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на 21:00 21 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и Киев (2). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
Черновицкая 15
Днепропетровская 2;
Житомирская 1;
Львовская 1;
Киевская обл. 2;
Тернопольская 1;
Киев 7, из которых 6 за эти сутки.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.
В Центре сообщили, что лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Напомним, в Киеве зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом.