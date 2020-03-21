У Києві зареєстровано 7 нових випадків інфікування коронавірусом - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У столиці України зафіксовані 7 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це написав очільник столиці Віталій Кличко у повідомленні на власному Telegram-каналі, пише УНН.
“Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок — 29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років. Загалом, на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19”, — вказано у повідомленні.
Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах — переважно у Франції та Німеччині. Два випадки — місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва.
“Із 10 хворих п‘ятеро лікуються в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Інші 5 — перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів. Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію”, — додав Кличко.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що карантинні заходи — будуть посилені.