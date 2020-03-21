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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103869 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106513 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108468 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107166 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116545 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101650 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105915 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131672 просмотра

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В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом - Кличко

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом - Кличко

Киев  •  УНН

 • 24660 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В столице Украины зафиксированы 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом написал глава столицы Виталий Кличко в сообщении на своем Telegram-канале, пишет УНН.

“Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин — 29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19”, — указано в сообщении.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

“С 10 больных пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные 5 — находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей. Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию”, — добавил Кличко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что карантинные меры — будут усилены.

Украинские Национальные Новости

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