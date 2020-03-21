В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В столице Украины зафиксированы 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом написал глава столицы Виталий Кличко в сообщении на своем Telegram-канале, пишет УНН.
“Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин — 29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19”, — указано в сообщении.
Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.
“С 10 больных пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные 5 — находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей. Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию”, — добавил Кличко.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что карантинные меры — будут усилены.