Пандемія коронавірусу: Аваков повідомив, що карантинні заходи - будуть жорсткіші
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсена Аваков на власній сторінці у Facebook повідомив, що карантинні заходи стануть жорсткішими, ситуація з карантином вимагає значно більшої соціальної відповідальності громадян задля уникнення важких наслідків пандемії COVID-19, зазначає УНН.
“Концентрація, компетентність і чіткість — ось що від вас зараз вимагає обов’язок. Люди до кінця ще не зрозуміли ситуації.. багато чіпляються за колишні звички і голосно обурюються незручністю.. хизуються непокорою .. тікають від лікарів.. Такий час, в якому ми зараз опинилися.. Кожен повинен зробити свою роботу, незалежно від того, що думають про це деякі люди в тих чи інших життєвих ситуаціях, емоціях або які не володіють повнотою інформації”, — зазначив міністр.
“У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими в найближчі дні — це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!”, — повідомив глава МВС.
Додамо, наразі в Україні зареєстровано 41 випадок інфікування COVID-19, з них 3 — летальні.