Пандемия коронавируса: Аваков сообщил, что карантинные меры - будут жестче
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что карантинные мероприятия станут более жесткими, ситуация с карантином требует значительно большей социальной ответственности граждан во избежание тяжелых последствий пандемии COVID-19, отмечает УНН.
“Концентрация, компетентность и четкость — вот что от вас сейчас требует долг. Люди до конца ещё не поняли ситуации.. многие цепляются за прежние привычки и громко возмущаются неудобством.. бравируют неподчинением.. сбегают от врачей.. Таков час, в котором мы сейчас оказались.. Каждый должен сделать свою работу, вне зависимости от того, что думают об этом некоторые люди в тех или иных жизненных ситуациях, эмоциях или не владеющие полнотой информации..”, — отметил министр.
“В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни — это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!”, — сообщил глава МВД.
Добавим, сейчас в Украине зарегистрировано 41 случай инфицирования COVID-19, из них 3 — летальные.