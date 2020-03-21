В Україні підтверджено 47 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на 21:00 21 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2). Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька 15
Дніпропетровська 2;
Житомирська 1;
Львівська 1;
Київська обл. 2;
Тернопільська 1;
м. Київ 7, з яких 6 за цю добу.
Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків.
У Центрі повідомили, що лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Нагадаємо, у Києві зареєстровано 7 нових випадків інфікування коронавірусом.