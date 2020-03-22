Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв американським родинам одноразові виплати обсягом три тисячі доларів у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це Мнучін сказав в інтерв'ю телепрограмі Fox News, повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.
За словами керівника американського мінфіну, адміністрація президента США Дональда Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи стимуляції економіки. На даний момент американські законодавці завершують роботу над цим законопроєктом. Його ухвалення очікується вже 23 березня.
Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі (ФРС) використати до чотирьох трильйонів доларів ліквідних коштів для підтримки економіки країни, пояснив Мнучін. Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися наступні три-чотири місяці.
Нагадаємо, США вийшли на третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом.