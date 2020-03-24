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Трамп заявив про плани скасувати у США введені через коронавірус обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що розглядає питання про те, щоб відновити роботу економіки своєї країни, коли на наступному тижні закінчується 15-денний карантин. Його заяви прозвучали на тлі швидкого поширення коронавірусу в Сполучених Штатах, і підготовки лікарень до хвилі смертей, пов’язаних з COVID-19, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“Америка знову і скоро буде відкрита для бізнесу”, — заявив Трамп на прес-конференції в Білому домі. — “Ми не дозволимо перетворити це в довготривалу фінансову проблему”.

Тиждень тому Трамп видав рекомендації, які, за його словами, спрямовані на уповільнення поширення вірусу протягом 15 днів, включаючи обмеження непотрібних поїздок. Тим часом, в деяких штатах економічна діяльність була припинена.

Спостерігаючи за втратою робочих місць і різким падінням на фондових ринках на тлі кампанії зі свого переобрання, Трамп в приватному порядку висловлював занепокоєння своїм помічникам і союзникам з приводу впливу введених обмежень на довгострокове стан економіки, відзначає видання.

Так, Трамп заявив журналістам, що в низці штатів з відносно низькими показниками зараження, можна відновити економічну активність. Президент посилався на Небраску, Айдахо і Айови, продовжуючи при цьому тримати в полі зору ситуацію в осередках зараження в інших штатах, таких як Нью-Йорк.

“Якби це було до лікарів, вони сказали б, давайте закриємо на карантин весь світ”, — сказав Трамп.

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Радник Трампа з економіки Ларрі Кадлоу натякнув на можливу зміну дій адміністрації в інтерв’ю Fox News: “Президент має рацію. Лікування не може бути гірше хвороби. Нам доведеться піти на компроміси”. Білий дім розгляне “різні варіанти”, додав він.

Видання зазначає, що Трамп, який сподівався побудувати свою кампанію з переобрання у листопаді на темі економіці США, яка швидко розвивається, тепер зіткнеться з сотнями, якщо не тисячами смертей від COVID-19. Багато з його союзників-республіканців побоюються, що втрати в економіці ускладнять йому здобути перемогу в листопаді 2020 року.

Випадки зараження коронавірусом зросли у понад 15 разів з моменту появи рекомендацій минулого тижня. За словами мера Нью-Йорка Білла де Блазі, лікарні міста знаходяться в декількох кроках від повномасштабної кризи. “Якщо ми не отримаємо більше вентиляторів в найближчі 10 днів, помруть люди, яким не потрібно вмирати”, — сказав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, довірена особа Трампа, застерігає від передчасної відмови від карантину.

“Моя порада — слідувати медичним радам щодо стримування вірусу, — сказав він журналістам на Капітолійському пагорбі. — Якщо ми зможемо знизити тиск на економіку, добре, але моя головна задача — переконатися, що поширення вірусу зупинено, а сам він переможений, і нам просто доведеться страждати через економічні наслідки”.

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Адміністрація Трампа наполягає на агресивних заходах, щоб зупинити економічний удар, після того як президент витратив кілька тижнів, применшуючи ризики для здоров’я, викликані коронавірусом та його швидке поширення.

У понеділок Федеральна резервна система США запустила ряд програм, щоб підтримати економіку, яка страждає від введених обмежень, які, на думку вчених, необхідні для обмеження поширення коронавируса.

У той час як Трамп роздумує над зняттям деяких обмежень, ряд його радників попереджає, що ситуація з поширенням вірусу погіршується.

“На цьому тижні ситуація погіршиться”, — заявив головний хірург США Джером Адамс на каналі NBC. За його словами, американці недостатньо серйозно ставляться до рекомендації “залишатися вдома”.

Міністр фінансів Стів Мнучін заявив у неділю, що сувора ізоляція, яка зачіпає велику частину американського суспільства, може тривати від 10 до 12 тижнів або навіть до початку червня.

Президент Трамп під час прес-конференції заявив, що не розглядає введення нових обмежень на в’їзд в США, а також заборону на пересування всередині США. За останніми даними в США зареєстровано 42 700 випадків зараження новим коронавірусом, а також 541 смерть.

Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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