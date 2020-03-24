Трамп заявив про плани скасувати у США введені через коронавірус обмеження

“Америка знову і скоро буде відкрита для бізнесу”, — заявив Трамп на прес-конференції в Білому домі. — “Ми не дозволимо перетворити це в довготривалу фінансову проблему”.

Тиждень тому Трамп видав рекомендації, які, за його словами, спрямовані на уповільнення поширення вірусу протягом 15 днів, включаючи обмеження непотрібних поїздок. Тим часом, в деяких штатах економічна діяльність була припинена.

Спостерігаючи за втратою робочих місць і різким падінням на фондових ринках на тлі кампанії зі свого переобрання, Трамп в приватному порядку висловлював занепокоєння своїм помічникам і союзникам з приводу впливу введених обмежень на довгострокове стан економіки, відзначає видання.

Так, Трамп заявив журналістам, що в низці штатів з відносно низькими показниками зараження, можна відновити економічну активність. Президент посилався на Небраску, Айдахо і Айови, продовжуючи при цьому тримати в полі зору ситуацію в осередках зараження в інших штатах, таких як Нью-Йорк.

“Якби це було до лікарів, вони сказали б, давайте закриємо на карантин весь світ”, — сказав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вважає, що спалах коронавірусу в США закінчиться в липні-серпні

Радник Трампа з економіки Ларрі Кадлоу натякнув на можливу зміну дій адміністрації в інтерв’ю Fox News: “Президент має рацію. Лікування не може бути гірше хвороби. Нам доведеться піти на компроміси”. Білий дім розгляне “різні варіанти”, додав він.

Видання зазначає, що Трамп, який сподівався побудувати свою кампанію з переобрання у листопаді на темі економіці США, яка швидко розвивається, тепер зіткнеться з сотнями, якщо не тисячами смертей від COVID-19. Багато з його союзників-республіканців побоюються, що втрати в економіці ускладнять йому здобути перемогу в листопаді 2020 року.

Випадки зараження коронавірусом зросли у понад 15 разів з моменту появи рекомендацій минулого тижня. За словами мера Нью-Йорка Білла де Блазі, лікарні міста знаходяться в декількох кроках від повномасштабної кризи. “Якщо ми не отримаємо більше вентиляторів в найближчі 10 днів, помруть люди, яким не потрібно вмирати”, — сказав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, довірена особа Трампа, застерігає від передчасної відмови від карантину.

“Моя порада — слідувати медичним радам щодо стримування вірусу, — сказав він журналістам на Капітолійському пагорбі. — Якщо ми зможемо знизити тиск на економіку, добре, але моя головна задача — переконатися, що поширення вірусу зупинено, а сам він переможений, і нам просто доведеться страждати через економічні наслідки”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів

Адміністрація Трампа наполягає на агресивних заходах, щоб зупинити економічний удар, після того як президент витратив кілька тижнів, применшуючи ризики для здоров’я, викликані коронавірусом та його швидке поширення.

У понеділок Федеральна резервна система США запустила ряд програм, щоб підтримати економіку, яка страждає від введених обмежень, які, на думку вчених, необхідні для обмеження поширення коронавируса.

У той час як Трамп роздумує над зняттям деяких обмежень, ряд його радників попереджає, що ситуація з поширенням вірусу погіршується.

“На цьому тижні ситуація погіршиться”, — заявив головний хірург США Джером Адамс на каналі NBC. За його словами, американці недостатньо серйозно ставляться до рекомендації “залишатися вдома”.

Міністр фінансів Стів Мнучін заявив у неділю, що сувора ізоляція, яка зачіпає велику частину американського суспільства, може тривати від 10 до 12 тижнів або навіть до початку червня.

Президент Трамп під час прес-конференції заявив, що не розглядає введення нових обмежень на в’їзд в США, а також заборону на пересування всередині США. За останніми даними в США зареєстровано 42 700 випадків зараження новим коронавірусом, а також 541 смерть.

Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.