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Трамп заявил о планах отменить в США введенные из-за коронавируса ограничения

Трамп заявил о планах отменить в США введенные из-за коронавируса ограничения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассматривает вопрос о том, чтобы восстановить работу экономики своей страны, когда на следующей неделе заканчивается 15-дневный карантин. Его заявления прозвучали на фоне быстрого распространения коронавируса в Соединенных Штатах и подготовке больниц к волне смертей, связанных с COVID-19, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса”, — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. — “Мы не позволим превратить это в долговременную финансовую проблему”.

Неделю назад Трамп выдал рекомендации, которые, по его словам, направлены на замедление распространения вируса в течение 15 дней, включая ограничения ненужных поездок. Между тем, в некоторых штатах экономическая деятельность была прекращена.

Наблюдая за потерей рабочих мест и резким падением на фондовых рынках на фоне кампании из своего переизбрания, Трамп в частном порядке выражал беспокойство своим помощникам и союзникам по поводу влияния введенных ограничений на долгосрочное состояние экономики, отмечает издание.

Так, Трамп заявил журналистам, что в ряде штатов с относительно низкими показателями заражения, можно восстановить экономическую активность. Президент ссылался на Небраску, Айдахо и Айовы, продолжая при этом держать в поле зрения ситуацию в очагах заражения в других штатах, таких как Нью-Йорк.

“Если бы это было до врачей, они сказали бы, давайте закроем на карантин весь мир”, — сказал Трамп.

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Советник Трампа по экономике Ларри Кадлоу намекнул на возможное изменение действий администрации в интервью Fox News: “Президент прав. Лечение не может быть хуже болезни. Нам придется пойти на компромиссы”. Белый дом рассмотрит “различные варианты”, добавил он.

Издание отмечает, что Трамп, который надеялся построить свою кампанию по переизбранию в ноябре на теме экономике США, которая быстро развивается, теперь столкнется с сотнями, если не тысячами смертей от COVID-19. Многие из его союзников-республиканцев опасаются, что потери в экономике усложнят его возможность одержать победу в ноябре 2020 года.

Случаи заражения коронавирусом выросли в более чем 15 раз с момента появления рекомендаций на прошлой неделе. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блази, больницы города находятся в нескольких шагах от полномасштабного кризиса. “Если мы не получим больше вентиляторов в ближайшие 10 дней, умрут люди, которым не нужно умирать”, — сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, предостерегает от преждевременного отказа от карантина.

“Мой совет — следовать медицинским советам по сдерживанию вируса, — сказал он журналистам на Капитолийском холме. — Если мы сможем снизить давление на экономику, хорошо, но моя главная задача — убедиться, что распространение вируса остановлено, а сам он побежден, и нам просто придется страдать из-за экономических последствий”.

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Администрация Трампа настаивает на агрессивных мерах, чтобы остановить экономический удар, после того как президент потратил несколько недель, умаляя риски для здоровья, вызванные коронавирусом и его быстрым распространением.

В понедельник Федеральная резервная система США запустила ряд программ, чтобы поддержать экономику, которая страдает от введенных ограничений, которые, по мнению ученых, необходимые для ограничения распространения коронавируса.

В то время как Трамп раздумывает над снятием некоторых ограничений, ряд его советников предупреждает, что ситуация с распространением вируса ухудшается.

“На этой неделе ситуация ухудшится”, — заявил главный хирург США Джером Адамс на канале NBC. По его словам, американцы недостаточно серьезно относятся к рекомендации “оставаться дома”.

Министр финансов Стив Мнучин заявил в воскресенье, что строгая изоляция, которая затрагивает большую часть американского общества, может длиться от 10 до 12 недель или даже до начала июня.

Президент Трамп во время пресс-конференции заявил, что не рассматривает введение новых ограничений на въезд в США, а также запрет на передвижение внутри США. По последним данным в США зарегистрировано 42 700 случаев заражения новым коронавирусом, а также 541 смерть.

Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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