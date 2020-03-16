У ФРС США знизили базову ставку майже до нуля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Федеральна резервна система (ФРС) США знизила базову процентну ставку відразу на один процентний пункт. Новий поріг встановлено на рівні 0 — 0,25 відсотка, повідомляється в неділю, 15 березня, на сайті регулятора, передає УНН.
Це рішення обумовлене тим, що поширення коронавируса SARS-CoV-2 “негативно вплине на економічну діяльність в найближчому майбутньому і створять ризики для економічних перспектив”, — цитує повідомлення видання DW.
Для підтримки американської економіки в найближчі тижні ФРС задіє кошти в обсязі як мінімум 700 мільярдів доларів. Крім того, для зміцнення світової фінансової системи ФРС координує свої дії з Європейським центральним банком, а також з центробанками Канади, Великобританії, Японії та Швейцарії.
За словами глави ФРС Джерома Пауелла, через поширення коронавіруса склалася “ситуація-виклик”, яка буде мати далекосяжні наслідки, як для жителів США, так і для всього світу. Але ФРС своєму розпорядженні достатню кількість фінансових інструментів і політичних можливостей, щоб зустріти кризу, наводить слова Пауелла Reuters.
Тим часом, за останні два тижні головний фінансовий регулятор США вдається до такого заходу, як зниження базової процентної ставки вже вдруге. 3 березня вона була знижена на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25 відсотка.
Тоді ж в Мінфіні США була створена спецгрупа для допомоги малому та середньому бізнесу.
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