В ФРС США снизили базовую ставку почти до нуля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Новый порог установлен на уровне 0 — 0,25 процента, сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте регулятора, передает УНН.
Это решение обусловлено тем, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 “негативно повлияет на экономическую деятельность в ближайшем будущем и создадут риски для экономических перспектив”, — цитирует сообщение издание DW.
Для поддержания американской экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 млрд долларов. Кроме того, для укрепления мировой финансовой системы ФРС координирует свои действия с Европейским центральным банком, а также с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии.
По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за распространения коронавируса ситуации “вызывающая ситуация”, которая будет иметь далеко идущие последствия, как для жителей США, так и для всего мира. Но ФРС располагает достаточным количеством финансовых инструментов и политических возможностей, чтобы встретить кризис, приводит слова Пауэлла Reuters.
Между тем, за последние две недели главный финансовый регулятор США прибегает к такой мере, как снижение базовой процентной ставки уже второй раз. 3 марта она была снижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента.
Тогда же в Минфине США была создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу.
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