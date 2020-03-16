В ФРС США снизили базовую ставку почти до нуля

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103644 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108236 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106950 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116308 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101600 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106763 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130496 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В ФРС США снизили базовую ставку почти до нуля

В ФРС США снизили базовую ставку почти до нуля

Киев  •  УНН

 • 13248 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Новый порог установлен на уровне 0 — 0,25 процента, сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте регулятора, передает УНН.

Это решение обусловлено тем, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 “негативно повлияет на экономическую деятельность в ближайшем будущем и создадут риски для экономических перспектив”, — цитирует сообщение издание DW.

Для поддержания американской экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 млрд долларов. Кроме того, для укрепления мировой финансовой системы ФРС координирует свои действия с Европейским центральным банком, а также с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за распространения коронавируса ситуации “вызывающая ситуация”, которая будет иметь далеко идущие последствия, как для жителей США, так и для всего мира. Но ФРС располагает достаточным количеством финансовых инструментов и политических возможностей, чтобы встретить кризис, приводит слова Пауэлла Reuters.

Между тем, за последние две недели главный финансовый регулятор США прибегает к такой мере, как снижение базовой процентной ставки уже второй раз. 3 марта она была снижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента.

Тогда же в Минфине США была создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу.

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