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В Україні наразі зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом – МОЗ

В Україні наразі зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом – МОЗ

Київ • УНН

 • 21143 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня, в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 - летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
1. Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
2. Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
3. Київська область - 5 випадків;
4. Донецька область - 1 випадок;
5. Дніпропетровська область - 2 випадки;
6. Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний);
7. Львівська область - 2 випадки;
8. Тернопільська область - 1 випадок;
9. Черкаська область - 1 випадок;
10. Київ - 29 випадків.

Нагадаємо, з Китаю до України прибув літак з вантажем тестів, масок і апаратів ШВЛ.

Як повідомлялося в УНН, глава МОЗ виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.

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