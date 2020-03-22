Глава МОЗ виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану. Про це очільник відомства заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в Уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б”, - наголосив Ілля Ємець.
За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 63 випадки коронавірусу.