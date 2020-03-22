Глава Минздрава выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения. Об этом глава ведомства заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы ", - подчеркнул Илья Емец.
По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы МОЗ.
Напомним, в Украине уже подтверждено 63 случая коронавируса.