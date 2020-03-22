В Україні уже підтверджено 63 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на вечір 22 березня в Україні уже підтверджено 63 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив в.о. директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН.
Таким чином, за добу в Україні зафіксували 16 нових випадків інфікування коронавірусом.
Крім цього, на даний час в Центрі громадського здоров’я є 645 підозр на коронавірус, повідомив Кузін.
За добу кількість підозр на коронавірус зросла на 114 випадків.
Нагадаємо, раніше в Україні було підтверджено 47 випадків COVID-19.