В Украине сейчас зарегистрировано 73 случая инфицирования коронавирусом - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев", - говорится в сообщении.
Как напоминает Минздрав, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
1. Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления);
2. Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
3. Киевская область - 5 случаев;
4. Донецкая область - 1 случай;
5. Днепропетровская область - 2 случая;
6. Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
7. Львовская область - 2 случая;
8. Тернопольская область - 1 случай;
9. Черкасская область - 1 случай;
10. Киев - 29 случаев.
Напомним, из Китая в Украину прибыл самолет с грузом тестов, масок и аппаратов ИВЛ.
Как сообщалось в УНН, глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.