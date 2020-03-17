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Трамп вважає, що спалах коронавірусу в США закінчиться в липні-серпні

Трамп вважає, що спалах коронавірусу в США закінчиться в липні-серпні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Американська влада розраховує, що спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2, в США закінчиться в липні-серпні, але може тривати і довше. Про це заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, передає УНН.

Його запитали, як довго триватиме в країні спалах захворювання. “Люди говорять про липень-серпень, щось на зразок цього... Може бути і довше”, — відповів президент.

Як додав Трамп, ці терміни будуть точно визначені, якщо влада “впорається зі своєю роботою і знизить рівень смертності” в країні. “Подивимося, що станеться”, — уклав Трамп.

Трамп також допустив, що американська економіка може рухатися в бік рецесії на тлі ситуації з новим коронавірусом.

“Що ж, це може бути так”, — сказав американський лідер. При цьому він пов’язав спад в першу чергу з коронавірусом. “Як тільки він (коронавірус) піде, все закінчиться, і ми покінчимо з цим, я думаю, ви побачите неймовірне зростання”, — переконаний Трамп.

Раніше торги на Нью-Йоркській фондовій біржі були тимчасово припинені після відкриття в зв’язку з обвалом ключових індексів. Газета The Wall Street Journal відзначає, що таке падіння зумовлено рішенням Федеральної резервної системи (ФРС), яка виконує функції ЦБ країни, знизити ставку до 0-0,25% в рамках боротьби з ризиками, що виникають на тлі поширення коронавіруса. Крім того, ФРС оголосила про перехід до політики так званого кількісного пом’якшення. Система закупить додаткові облігації на загальну суму в 700 млрд доларів, з них 500 млрд доларів будуть припадати на казначейські папери США.

Як повідомила в понеділок телекомпанія CNN з посиланням на дані федеральних центрів по контролю і профілактиці захворювань, кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася в США до 4008, померли щонайменше 70 осіб.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки інфекції COVID-19. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів України заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста — обмежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

Спалах та розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає небезпечну хворобу — COVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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