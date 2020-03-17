Трамп считает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе

Его спросили, как долго продлится в стране вспышка заболевания. “Люди говорят про июль-август, вроде этого ... Может быть и дольше”, — ответил президент.

Как добавил Трамп, эти сроки будут точно определены, если власть “справится со своей работой и снизит уровень смертности” в стране. “Посмотрим, что произойдет”, — заключил Трамп.

Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом.

“Что же, это может быть так”, — сказал американский лидер. При этом он связал спад в первую очередь с коронавирусом. “Как только он (коронавирус) уйдет, все закончится, и мы покончим с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост”, — убежден Трамп.

Ранее торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были временно приостановлены после открытия в связи с обвалом ключевых индексов. Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет функции ЦБ страны, снизить ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о переходе к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, из них 500 млрд долларов будут приходиться на казначейские бумаги США.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4008, умерли по меньшей мере 70 человек.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая инфекции COVID-19. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров Украины запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

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Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает опасную болезнь — COVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.