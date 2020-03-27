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Пандемія коронавірусу: британський прем'єр Джонсон інфікувався COVID-19

Київ • УНН

 • 28847 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. Про це він повідомив в своєму Twitter, зазначає УНН.

“В останні 24 години у мене з’явилися легкі симптоми коронавірусу: температура, кашель. Я здав тест і отримав позитивний результат”, — заявив Джонсон.

Британський прем’єр сказав, що знаходиться в домашньому карантині, але продовжить працювати віддалено.

25 березня стало відомо, що коронавірус виявили у спадкоємця британського престолу — 71-річного принца Чарльза. Він і його дружина самоізолювалися.

Зазначимо, що на думку ряду аналітиків, прийняті британським урядом заходи можуть виявитися недостатніми, через що країна може постраждати від пандемії коронавірусу сильніше Італії.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

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