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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: британский премьер Джонсон заразился COVID-19

Пандемия коронавируса: британский премьер Джонсон заразился COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28839 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter, отмечает УНН.

“В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы коронавируса: температура, кашель. Я сдал тест и получил положительный результат”, — заявил Джонсон.

Британский премьер сказал, что находится в домашнем карантине, но продолжит работать удаленно.

25 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у наследника британского престола — 71-летнего принца Чарльза. Он и его жена самоизолировались.

Отметим, что по мнению ряда аналитиков, принятые британским правительством меры могут оказаться недостаточными, вследствие чего страна может пострадать от пандемии коронавируса сильнее Италии.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

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