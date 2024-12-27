ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий