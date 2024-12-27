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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 5642 просмотра

Разведка Южной Кореи подтвердила захват раненого северокорейского солдата украинскими военными в Курской области. Информация была верифицирована через обмен данными с разведывательной организацией дружественной страны.

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий

- говорится в заметке.

Отмечается, что накануне вечером, 26 декабря, в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, которого отправили воевать на стороне россии.

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Как пишет Yonhap News Agency, судя по сообщениям в СМИ, этот северокорейский "вояка", вероятно, получил ранения. Между тем детальных данных относительно его состояния не уточнялись.

Напомним,

77-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ взяла в плен 11 военных россии. Среди них, также, обнаружен один белорус. Оккупанты сдались без боя, выбросив оружие после окружения.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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