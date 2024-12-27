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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

Киев  •  УНН

 • 1645 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 8 судов.

По состоянию на утро 27 декабря, россия вывела на боевое дежурство в Черное море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". В Азовском море российских судов нет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 27.12.2024

в Черном море 1 вражеский корабль, которой является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр",  общим залпом до 26 ракет.

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За сутки в интересах рф проходов по Керченскому проливу не осуществлялось.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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