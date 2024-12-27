в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 8 судов.
По состоянию на утро 27 декабря, россия вывела на боевое дежурство в Черное море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". В Азовском море российских судов нет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 27.12.2024
в Черном море 1 вражеский корабль, которой является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 4 ракет;
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах рф проходов по Керченскому проливу не осуществлялось.