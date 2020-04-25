В Україні зафіксовано вже 8 125 випадків COVID-19, з них понад 200 - летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає УНН з посиланням на профільний канал у Telegram “Коронавірус_інфо”.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 377 випадків;
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- Волинська область — 212 випадки;
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- Дніпропетровська область — 240 випадків;
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- Донецька область — 27 випадків;
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- Житомирська область — 337 випадків;
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- Закарпатська область — 286 випадків;
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- Запорізька область — 171 випадок;
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- Івано-Франківська область — 700 випадків;
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- Кіровоградська область — 306 випадків;
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- м. Київ — 1159 випадків;
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- Київська область — 519 випадків;
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- Львівська область — 317 випадків;
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- Луганська область — 28 випадків;
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- Миколаївська область — 103 випадки;
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- Одеська область — 183 випадки;
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- Полтавська область — 169 випадків;
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- Рівненська область — 483 випадки;
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- Сумська область — 94 випадки;
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- Тернопільська область — 565 випадків;
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- Харківська область — 125 випадків;
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- Херсонська область — 79 випадків;
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- Хмельницька область — 66 випадків;
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- Чернівецька область — 1308 випадків;
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- Черкаська область — 249 випадків;
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- Чернігівська область — 22 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23 969 повідомлень про підозру на COVID-19”, — додали у штабі.