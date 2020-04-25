В Украине зафиксировано уже 8 125 случаев COVID-19, из них более 200 - летальные

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 22859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104777 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130402 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130122 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Украине зафиксировано уже 8 125 случаев COVID-19, из них более 200 - летальные

В Украине зафиксировано уже 8 125 случаев COVID-19, из них более 200 - летальные

Киев  •  УНН

 • 40480 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на профильный канал в Telegram “Коронавирус_инфо”.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 377 случаев;
  • Волынская область — 212 случая;
  • Днепропетровская область — 240 случаев;
  • Донецкая область — 27 случаев;
  • Житомирская область — 337 случаев;
  • Закарпатская область — 286 случаев;
  • Запорожская область — 171 случай;
  • Ивано-Франковская область — 700 случаев;
  • Кировоградская область — 306 случаев;
  • м. Киев — 1159 случаев;
  • Киевская область — 519 случаев;
  • Львовская область — 317 случаев;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область — 183 случая;
  • Полтавская область — 169 случаев;
  • Ровенская область — 483 случая;
  • Сумская область — 94 случая;
  • Тернопольская область — 565 случаев;
  • Харьковская область — 125 случаев;
  • Херсонская область — 79 случаев;
  • Хмельницкая область — 66 случаев;
  • Черновицкая область — 1308 случаев;
  • Черкасская область — 249 случаев;
  • Черниговская область — 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 в Центр поступило 1 451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19”, — добавили в штабе.

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