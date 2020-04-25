В Украине зафиксировано уже 8 125 случаев COVID-19, из них более 200 - летальные
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на профильный канал в Telegram “Коронавирус_инфо”.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область — 377 случаев;
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- Волынская область — 212 случая;
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- Днепропетровская область — 240 случаев;
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- Донецкая область — 27 случаев;
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- Житомирская область — 337 случаев;
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- Закарпатская область — 286 случаев;
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- Запорожская область — 171 случай;
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- Ивано-Франковская область — 700 случаев;
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- Кировоградская область — 306 случаев;
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- м. Киев — 1159 случаев;
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- Киевская область — 519 случаев;
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- Львовская область — 317 случаев;
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- Луганская область — 28 случаев;
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- Николаевская область — 103 случая;
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- Одесская область — 183 случая;
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- Полтавская область — 169 случаев;
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- Ровенская область — 483 случая;
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- Сумская область — 94 случая;
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- Тернопольская область — 565 случаев;
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- Харьковская область — 125 случаев;
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- Херсонская область — 79 случаев;
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- Хмельницкая область — 66 случаев;
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- Черновицкая область — 1308 случаев;
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- Черкасская область — 249 случаев;
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- Черниговская область — 22 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 в Центр поступило 1 451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19”, — добавили в штабе.