Уряд продовжив карантин до 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи в державі до 11 квітня. Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Уряд продовжує карантин до 11 травня. При ухваленні рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня”, — заявив Прем’єр.
Водночас з його слів, уряд має чіткий план виходу з карантину.
“Він складається з 5 етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо „День К“. Для його початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%. За нашими розрахунками, „День К“ має настати 12 травня”, — написав прем’єр.
Він додав, що до цього часу перед Кабінетом міністрів стоїть низка завдань.
Як повідомляв УНН, до 11 травня, коли будуть послаблені обмежувальні заходи в Україні, уряд має кілька завдань, зокрема — збільшення кількості тестувань на коронавірусне захворювання COVID-19 у країні.