В Україні збільшать кількість тестів на COVID-19 та запровадять е-контроль самоізоляції - Шмигаль

КИЇВ. 22 квітня. УНН. До 11 травня, коли будуть послаблені обмежувальні заходи в Україні, уряд має кілька завдань, зокрема - збільшення кількості тестувань на коронавірусне захворювання COVID-19 у країні. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.