В Україні збільшать кількість тестів на COVID-19 та запровадять е-контроль самоізоляції - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. До 11 травня, коли будуть послаблені обмежувальні заходи в Україні, уряд має кілька завдань, зокрема - збільшення кількості тестувань на коронавірусне захворювання COVID-19 у країні. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"У нас є декілька дуже важливих завдань, які ми маємо зробити до 11 травня. По-перше, це збільшити кількість тестувань на коронавірус. Всі останні тижні ми продовжуємо нарощувати кількість тестувань", - сказав прем’єр.
З його слів, протягом останніх двох тижнів цей показник зріс від 700 до 4700 тестів у день.
"Друге - покращення у забезпеченні наших лікарень та лікарів всім необхідним… Третє – запровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації", - зазначив Шмигаль.
Він пояснив, що на практиці для низки громадян буде запроваджена самоізоляція з посиленим контролем за допомогою інструменту "Дія".
"Четверте – створення нових правил функціонування для об’єктів обслуговування населення. Тут ми говоримо про обов’язкове соціальне дистанціювання, масочний режим та постійну дезінфекцію у відповідних закладах", - зазначив очільник уряду.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено до 11 травня.