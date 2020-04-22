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Карантин в Україні буде продовжено до 11 травня - Шмигаль

Карантин в Україні буде продовжено до 11 травня - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні продовжить карантин до 11 травня, оскільки на початку наступного місяця очікується пік захворюваності на коронавірус. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Уряд сьогодні ухвалить рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки з розрахунків Академії наук, піку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з карантину”, — наголосив Шмигаль.

За його словами, початок виходу з карантину наступить за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

Як повідомляв УНН раніше, на найближчому засіданні уряду МОЗ мало пропонувати продовжити карантинні заходи в Україні до 12 травня, але з деякими послабленнями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек.

Українські Національні Новини

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