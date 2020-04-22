Карантин в Україні буде продовжено до 11 травня - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні продовжить карантин до 11 травня, оскільки на початку наступного місяця очікується пік захворюваності на коронавірус. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Уряд сьогодні ухвалить рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки з розрахунків Академії наук, піку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з карантину”, — наголосив Шмигаль.
За його словами, початок виходу з карантину наступить за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.
Як повідомляв УНН раніше, на найближчому засіданні уряду МОЗ мало пропонувати продовжити карантинні заходи в Україні до 12 травня, але з деякими послабленнями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек.